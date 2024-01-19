Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Ocak 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,1285 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,1879 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 30,1931 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,17 yükselişle 30,1909 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,2030 TL'ye kadar tırmanırken; 12 Ocak'ta sığ piyasada rekor seviyesini 30,3931 çıkarmıştı.

Euro 32 TL sınırında

Euro fiyatları da sığ piyasada 32,9510 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,05 artışla 32,8524 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,3367 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,08 oranında düşüşle 103,43 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0877 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,15 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41,99 seviyesinde bulunuyor.