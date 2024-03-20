Dolar/TL bugün ne kadar? (20 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)
Döviz kurlarında yukarı yönlü seyir devam ederken; dolar fiyatları, açılış sonrasında 32,3942 TL'ye kadar yükseldi ve böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları... İşte 20 Mart 2024 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
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Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında (Euro kaç TL?) ve (1 Dolar kaç TL?) gibi soruları arama motorlarıda aratıyor. İşte 20 Mart Çarşamba 2024 dolar ve Euro fiyatları...
Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?
Dolar, saat 07:55 itibarıyla 32,3789'den işlem görürken Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 35,2156 TL seviyelerinde seyrediyor.