Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Kasım 2023 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatı, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,78'e kadar yükseldi.



Serbest piyasada dolar 28,78 liradan, Euro ise 31,60 liradan haftanın ikinci işlem gününe başladı.



Dolar, saat 07.47 itibarıyla yüzde 0,06 yükselişle 28,78'den işlem görüyor. Euro/TL ise aynı saat itibarıyla yüzde 0,26 yükselişle 31,57 TL seviyelerinde seyrediyor.



Dolar/TL kuru pazartesi gününü 28,73 lirayla kapatmıştı. Euro/TL kuru ise 31,4671 lirayla günü tamamlamıştı.