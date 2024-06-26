Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Haziran 2024 Dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, dün tüm zamanların en yüksek seviyesini 33,13 TL seviyesine yükseltirken; bugünkü işlemlerde 33 TL sınırında hareket ediyor. Kur, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.14 itibarıyla yüzde 0,39 artışla 33,0019 seviyesinden işlem görüyor. Dün alıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 32,9469'dan tamamlamıştı.

Euro/TL ise, şu dakikalarda yüzde 0,1 düşüşle 35,2700'den ve sterlin/TL önceki kapanışın hemen altında 41,8520'den işlem görüyor.

Dolar endeksinde yükseliş devam ediyor

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 105,7 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalar ise ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de son dönemde açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, Fed yetkililerinin politika faizini düşürmek için aceleci davranmayacaklarına yönelik açıklamaları devam ediyor.

Analistler, Fed yekililerinin enflasyonun yavaşlamasına dair daha fazla kanıt görmek istediklerini anımsatarak, perşembe günü açıklanacak büyüme ve cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin Fed'in gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin ipuçları verebileceğini kaydetti.