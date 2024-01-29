Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Ocak 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar/TL, günlük sınırlı yükselişine devam ederek haftaya 30.34 seviyesinde başlarken veri gündemi ve Ortadoğu'da artan gerilim takip edilecek. Dolar, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte 30.3504 TL'ye kadar yükseldi. Dolar, saat 09:32 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 30,3479 TL seviyesinde hareket etti.

Bugün yurtiçinde izlenecek veri bulunmuyor. Haftanın devamında ise yarın saat 10.00'da ocak ayı ekonomik güven endeksi, çarşamba TÜİK dış ticaret verileri, perşembe günü ise İSO imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), İTO İstanbul enflasyon verisi ve PPK tutanaklar yayımlanacak.

Yurtdışında ise çarşamba günü açıklanacak olan Fed faiz kararı ve cuma günü yayımlanacak ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. ABD'de faizlerin sabit kalacağı tahmin ediliyor olsa da, karar metni indirim zamanlaması açısından takip edilecek. Ekonomistler ilk faiz indiriminin haziranda yapılacağını tahmin ederken vadeli işlem kontratlarına göre Mart'ta faiz indirimi yapılmasına yüzde 50 olasılık veriliyor.

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi ve Ankara tarafından uzun süredir talep edilen savaş uçaklarının satışı için ABD yönetiminin Kongre'ye tebligatta bulunmasının ardından artan risk iştahını jeopolitik gerilim gölgeledi.

Ürdün'de üç ABD askerinin ölümüne onlarcasının yaralanmasına yol açan saldırıdan dolayı ABD yönetimi İran'ı suçlarken, ABD Başkanı Joe Biden saldırıya karşılık verileceğini söyledi ancak İran bu saldırıyı reddetti. İsrail-Hamas savaşının ardından ABD birliklerine karşı yapılan en şiddetli saldırıyla birlikte Ortadoğu'da gerilimin daha da artacağı düşünülüyor.

Ayrıca İran ile birlikte hareket eden Yemenli Husilerin bir petrol tankerini vurmasının ardından Ortadoğu'da arz kesintileri yaşanacağı endişeleri tırmanırken petrol fiyatları art arda iki haftayı da yükselişle tamamlayarak yaklaşık iki ayın zirvesinde işlem gördü.

TL'de kayıp bir miktar hızlandı

Dolar/TL saat 08:55'te 30.3300/30.3400 seviyesinde bulunurken TL'nin ocak ayında kaydettiği kayıp yüzde 2.7 ile aralık ayına göre bir miktar hızlandı. TL, aralık ayında yüzde 2.2 değer yitirmişti.

Cuma günü Euro'nun satış fiyatı 32,9860 lira olmuştu. Euro/TL, saat 09:36 itibarıyla 32,9280 seviyelerinde seyrediyor.