Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Nisan 2024 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 3 Nisan Çarşamba 2024 dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:21 itibarıyla 32,0767'den işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 34,6293 TL seviyelerinde seyrediyor.