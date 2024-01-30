Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Ocak 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar ve Euro kurunda son durum haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar tarafından merak edildi. Dolar/TL, günlük sınırlı yükselişine devam ederek güne 30.35 seviyesinde başladı. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 30 Ocak 2024 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Sınırlı yükselişini sürdüren dolar/TL güne 30.35'li seviyelerden başladı. Dolar, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte 30.35 TL seviyelerinde seyretti. Dolar/TL, haftanın ikinci işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 30,3630'dan işlem görüyor.
Bugün ocak ayı ekonomik güven endeksi açıklandı. Yurt içinde Çarşamba günü TÜİK dış ticaret verileri, Perşembe günü ise İSO imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), İTO İstanbul enflasyon verisi ve PPK tutanaklar yayımlanacak.
Yurtdışında yarın açıklanacak olan Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öngörülen faiz indirimlerinin zamanlaması hakkında fikir verecek.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın martta yüzde 50 ihtimalle faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülürken, martta da politika faizinin sabit bırakılması halinde mayıstaki toplantıda indirime gidileceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Yüzde 2.7 değer kaybetmiş olacak
Dolar/TL saat 08.58'te 30.3550 seviyesinde bulunurken TL ayı bu seviyelerden kapatırsa ocak ayında yüzde 2.7 değer kaybetmiş olacak. TL, aralık ayında yüzde 2.2 değer yitirmişti.
Euro/TL'de son durum
Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 azalışla 32,8330'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 38,5290'dan satılıyor.