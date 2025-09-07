  1. Ekonomim
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Eylül 2025 Dolar - Euro fiyatları)

Hafta sonu itibarıyla döviz piyasalarında temkinli bir görünüm hakim. Dolar kuru yukarı yönlü hareketini kademeli olarak sürdürürken, Euroda toparlanma sinyalleri öne çıkıyor. Sterlin ise daha sınırlı dalgalanmalarla dikkat çekiyor. İşte 7 Eylül 2025 Pazar sabahına ait güncel döviz kurları…

Hafta sonu itibarıyla döviz piyasaları dengeli fakat temkinli bir tablo çiziyor. Majör para birimlerinin hareketleri yatırımcıların odağında. Dolar, istikrarlı yükselişini kademeli şekilde sürdürürken; Euro, hafta içindeki dalgalanmaların ardından yeni haftaya yukarı yönlü başladı. Sterlin tarafında ise daha sınırlı dalgalanmalar dikkat çekiyor. İşte 7 Eylül 2025 Pazar sabahına ait güncel döviz kurları…

7 Eylül 2025 dolar ne kadar?

Alış: 41,1891 TL

Satış: 41,2856 TL

7 Eylül 2025 Euro ne kadar oldu?

Alış: 48,3102TL

Satış: 48,4340 TL

7 Eylül 2025 sterlin ne kadar?

Alış: 55,6719 TL

Satış: 55,48210 TL

