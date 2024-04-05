Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Nisan 2024 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları arama motorlarıda aratıyor. İşte 5 Nisan Cuma 2024 dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 31,9506'den işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 34,6693 TL seviyelerinde seyrediyor.