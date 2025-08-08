Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 40,68 seviyesinden işlem görmeye başladı. Euro/TL ise haftanın ilk işlemlerine 47,61 seviyesinden başladı.
Dolar/TL, 8 Ağustos saat 07:12 itibarıyla 40,7163'den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Euro/TL 47,5243 'dan, sterlin/TL ise 54,7920'dan satılıyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkede üretim yapan şirketlerin tarifelerden muaf tutulacağını açıklaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında faiz indirimi yapacağına dair güçlü beklentiler, varlık fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.
ABD ekonomisine yönelik endişeler sürerken, Fed’in yakın zamanda faiz indirimine gideceğine dair öngörüler piyasada etkisini koruyor. Para piyasalarında, Fed’in Eylül ayında faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.