  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 40,68 seviyesinden işlem görmeye başladı. Euro/TL ise haftanın ilk işlemlerine 47,61 seviyesinden başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL, 8 Ağustos saat 07:12  itibarıyla  40,7163'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL 47,5243 'dan, sterlin/TL ise 54,7920'dan satılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkede üretim yapan şirketlerin tarifelerden muaf tutulacağını açıklaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında faiz indirimi yapacağına dair güçlü beklentiler, varlık fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.

ABD ekonomisine yönelik endişeler sürerken, Fed’in yakın zamanda faiz indirimine gideceğine dair öngörüler piyasada etkisini koruyor. Para piyasalarında, Fed’in Eylül ayında faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Ekonomi

 

Uyuyan Güzel’in büyülü dansı ve masalın zamansız çekiciliğiUyuyan Güzel’in büyülü dansı ve masalın zamansız çekiciliği

 

Ekonomi
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)
Futbolun beyni sportif direktörlük (1)
Futbolun beyni sportif direktörlük (1)
Buna 'Swiftonomics' diyorlar
Buna 'Swiftonomics' diyorlar
Belediyelerin mali hacmi
Belediyelerin mali hacmi
Altın çizgisini bozmuyor!
Altın çizgisini bozmuyor!