Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 31,8387 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 31,9532 TL seviyesinden başladı. Gün içerisinde en yüksek 31,9560 TL seviyesini gören kur, saat 09.31 itibarıyla yüzde 0,43 yükselişle 31,9507 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, önceki günkü işlemlerde 32,0357 TL seviyesine kadar değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Euro 35 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları, sığ piyasada en yüksek 35,2099 TL'ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken; şu dakikalarda yüzde 0,02 primle 35,0173 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,9583 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında düşüşle 102,79 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0946 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 27,97 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 48,01 seviyesinde bulunuyor.