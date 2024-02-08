Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Şubat döviz kuru fiyatları)

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 30.59 civarında güne başladı.

Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yılbaşından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 3.5 oldu.

Piyasalar, Merkez Bankası'ndaki (TCMB) başkan değişiminin ardından bugün açıklanacak enflasyon raporundaki mesajları bekliyor.

Dolar, saat 08:31 itibarıyla yüzde 0,01 düşüşle 30,5934'ten işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı saat itibarıyla yüzde 0,21 yükselişle 33,0453 TL seviyelerinde seyrediyor.