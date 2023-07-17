Dolar/TL kaç lira?
Dolar haftaya yükselişle başladı. Dolar/TL kuru kaç lira oldu? Merkez Bankası PPK kararı öncesi dolardaki son durum ne? 1 ABD doları kaç TL?
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Dolar/TL yeni haftaya rekorla başladı. Kur yeni günde 26,25 ile yeni tarihi zirvesine ulaştı.
ÖTV artışlarının damga vurduğu hafta sonundan sonra Dolar/TL haftaya 26,25 liralık rekor seviyesiyle başladı. Piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek.
Bayram öncesinde 25,99 lira seviyesinde bulunana Dolar/TL, yeni haftada yükselişe geçti. Sabah 08.00'da 26.08 lira seviyesinde bulunan kur, 26.25'e kadar yükseldi.