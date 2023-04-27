"Dolar/TL'de adil seviye 21"
Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) Başekonomisti Robin Brooks'un raporuna göre, dolar/TL'nin adil değeri 21 seviyesinde ve yaklaşan seçimlerin Türkiye'nin varlıkları değer kaybetmiş krediye dayalı büyüme modelinin sonunu getirme potansiyeli bulunması liranın toparlanabilmesi için olumlu bir gelişme olacak.
Uluslararası Finans Enstitüsü'nden , dolar/TL'nin adil değeri hakkında rapor yayımlandı.
Enstitüsü'nün (IIF) Başekonomisti Robin Brooks yayımlanan raporda, dolar/TL'nin adil değerinin 21 seviyesinde olduğunu belirtti.
IIF'in raporunda, yaklaşan seçimlerin Türkiye'nin varlıkları değer kaybetmiş krediye dayalı büyüme modelinin sonunu getirme potansiyeli bulunduğuna dikkat çekildi.
Bu durumun liranın toparlanabilmesi için olumlu bir gelişme olacağı ve IIF'in dolar/TL adil değer tahminini düşürmeye sevk edebileceği belirtildi.
Kurum, lirada değer kaybının süreceği beklentisinin yaygın olmasına rağmen, karamsarlığın aşırı seviyeye ulaştığı görüşünü savundu.