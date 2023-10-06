Dolar/TL'de yeni zirve

Küresel piyasalarda ABD tahvillerinde geri çekilme devam ederken, dolar sınırlı da olsa prim yaptı.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.10 artışla 106.47 seviyesine yükseldi.

Buna rağmen Dolar/TL kuru jeopolitik gelişmelerin etkisiyle tarihi seviyeleri test etti.

Dolar/TL kuru yüzde 0,5'i aşan artışla 27,76 ile rekor seviyesini gördü. Tarihi seviyeye çıktıktan sonra kurda 27,70 seviyesinde denge kuruldu. Dolar/TL kuru aylık yüzde 3'ü aşan yükseliş kaydetti.

Amerikan F-16'ları, Türk İHA'sını düşürdü

ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı, Suriye'de görev yapan Türk insansız hava aracını düşürdü. Pentagon sözcüsü, Türkiye’ye ait İHA'nın "ABD tarafından ilan edilen sınırlı operasyon bölgesine girdiğini" öne sürerek, "Komutanlar, ABD kuvvetlerine yarım kilometreden daha fazla yaklaşan İHA'nın potansiyel bir tehdit oluşturduğunu değerlendirdi ve ABD F-16 savaş uçakları meşru müdafaa olarak İHA’yı düşürdü.” iddiasında bulundu.

Küresel piyasalarda da dolar kazanımlarını artırarak 12. haftalık yükselişe doğru ilerlese de piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlere dair sıkılaştırma yanlısı mesajlarının değişip değişmeyeceğini görmek için tarım dışı istihdam verilerini beklerken dar aralıkta seyretti.

Dolar yen karşısında %0.21 artışla 148.81 seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar %0.09 düşüşle 1.0538 seviyesine geriledi.