  3. Domatesleri çöpe dökmüşlerdi! Ticaret Bakanlığı incelemesini tamamladı
Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yer alan ‘domateslerin kasalarıyla birlikte çöpe döküldüğü' görüntülerine ilişkin inceleme sonucunu açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığı tarafından, sosyal medyada yayılan ‘domateslerin kasalarıyla birlikte çöpe döküldüğü' görüntülerine dair resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Markete denetim yapıldı

Bakanlık, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren ilgili market işletmesinde denetim gerçekleştirildiğini ve görüntülerde yer alan ürünlerin reyonlarda salçalık veya sosluk domates olarak satıldığını açıkladı.

"İmha işlemine ilişkin tutanak ve faturalar teslim edildi"

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerimiz, sosyal medyada yer alan ‘domateslerin kasaları ile birlikte çöpe dökülmesi' görüntülerine ilişkin olarak 26 Ağustos tarihinde Ataşehir'de faaliyet gösteren ilgili market işletmesinde denetim gerçekleştirmiş olup; denetim sonucunda, görüntülerde yer alan ürünlerin halen reyonda satışta bulunan ‘Salçalık Sosluk Domates' olarak satıldığı tespit edilmiştir. Firma kayıtlarının incelenmesiyle; 22-26 Ağustos tarihleri arasında işletmeye 20 bin 897 kilogram domatesin girişi yapıldığı, bin 700 kilogramlık kısmının satış özelliğini yitirdiği için firma tarafından imha edildiği, imha işlemlerine ilişkin tutanak ve faturaların denetim ekiplerimize teslim edildiği belirlenmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici haklarının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerimize aralıksız devam ettiğimizi; hiçbir haksız ve usülsüz ticari faaliyete geçit vermeme konusunda kararlılığımızı kamuoyunun dikkatine sunarız."

