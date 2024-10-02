Domateste üretim düştü, fiyatlar tavan yaptı!

Antalya Ticaret Borsası eylül ayı hal endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates miktar endeksi yıllık yüzde 47.37 azalırken, fiyat endeksi yüzde 63.40 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 48.91 azalırken, fiyat endeksi yüzde 55.99 arttı. Meyve miktarı ise endeksi yıllık yüzde 40.20 azalırken, fiyat endeksi yüzde 44.75 arttı.

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2024 Eylül ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Eylül ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 9,27, sebzede yüzde 34,89 ve meyvede yüzde 13,13 artarken, miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 47,37, sebzede yüzde 48,91, meyvede ise yüzde 40,20 azaldı. Eylül ayında endekslerdeki yıllık değişimler miktarda domates, sebze ve meyve için 9 yıllık ortalamanın rekor ile altında kalırken, yıllık fiyat endekslerindeki değişimler domates, sebze ve meyve için ortalama üstünde gerçekleşti.

Domates fiyat endeksi yıllık yüzde 63,40 arttı

Eylül ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 63,40 artarken, miktardaki yüzde 47,37’lik düşüş bu yükselişte etkili oldu. Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 55.99 artarken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 48.91’lik düşüşü fiyat endeksi artışını etkiledi. Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 44.75 artarken, meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 40.20’lik düşüş fiyat endeksi artışında etkili oldu. Eylül ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 6 yılın ortalama miktar artışı ve fiyatta ise 2019 yılından sonraki en düşük artış olarak tabloya yansıdı.

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Eylül ayında yüzde 9,27, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 1,73 arttı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Eylül ayında yüzde 34,89 artış göstermesine karşılık, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 2,19 azaldı. Son 6 yılın Eylül ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksinde rekor artış, fiyat endeksinde ise rekor düşüş gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Eylül ayında yüzde 13,13 artarken, fiyat endeksi yüzde 0,72 azaldı. Son 6 yılın Eylül ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde ortalama üstü artış, fiyat endeksinde ise ortalama düşüş olarak gerçekleşti.