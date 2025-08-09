  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Domuz ve at eti satanlar artık e-Devlet'ten açıklanacak!
Takip Et

Domuz ve at eti satanlar artık e-Devlet'ten açıklanacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıda listesine erişimi artık e-Devlet üzerinden açıklayacak. Gıda denetimlerinde domuz, eti at eti veya diğer yasaklı bileşenleri içinde barındıran türünlerin marka, parti numarası ve üretici bilgilerine vatandaşlar doğrudan ulaşabilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Domuz ve at eti satanlar artık e-Devlet'ten açıklanacak!
Takip Et

Tarım Bakanlığı gıda denetimlerini e-Devlet sistemine aktarıyor. Artık hileli gıda listesi vatandaşa e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşacak. 

Gıda denetimlerinde domuz, eti at eti veya diğer yasaklı bileşenleri içinde barındıran türünlerin marka, parti numarası ve üretici bilgileri görülebilecek.

4 yeni hizmet kullanıcıya açıldı

e-Devlet Kapısı, borç sorgulama, tarife karşılaştırma, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS) ve güncel gıda kamuoyu duyurusu olmak üzere 4 yeni hizmeti kullanıcılara açtı.

Borçlar tek sistemde görülebilecek

Bu kapsamda, borç sorgulama özelliğiyle kullanıcılar, muhasebe işlemlerini Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden yürüten kamu idareleri ile yetkilisi olduğu ticari işletme veya şirketlere ait borçlarını sorgulayabilecek.

Tarife karşılaştırma seçeneği de hizmete açıldı

Tarife karşılaştırma hizmetiyle birlikte kullanıcılar, elektronik haberleşme işletmecilerinin bireysel abone alımına açık sabit internet, mobil hat ve televizyon platformlarına ait tarifelerini ve kampanyalarını karşılaştırarak, kendilerine en uygun seçeneği belirleyebilecek.

Geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı belli olduGeçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı belli olduEkonomi
Emlak vergisini etkileyecek! Lüksten basit yapıya metrekare birim fiyatı belli olduEmlak vergisini etkileyecek! Lüksten basit yapıya metrekare birim fiyatı belli olduEkonomi
Ekonomi
TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartı komisyonları müşteri ve esnafı karşı karşıya getiriyor
Kredi kartı komisyonları müşteri ve esnafı karşı karşıya getiriyor
Geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu
Geçici vergi dönemi için yeniden değerleme oranı belli oldu
Dünya Bankası'ndan İstanbul'a 650 milyon dolarlık kredi! Afetlere karşı dayanıklılık artırılacak
Dünya Bankası İstanbul'a 650 milyon dolarlık krediyi onayladı
Enerji Bakanlığı 8 bölgeyi ‘Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı’ ilan etti
Enerji Bakanlığı 8 bölgeyi ‘Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı’ ilan etti
Adana'da limon hasadı başladı! 380 bin ton rekolte bekleniyor
Adana'da limon hasadı başladı! 380 bin ton rekolte bekleniyor
Emlak vergisini etkileyecek! Lüksten basit yapıya metrekare birim fiyatı belli oldu
Lüksten basit yapıya metrekare birim fiyatı belli oldu