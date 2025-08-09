Domuz ve at eti satanlar artık e-Devlet'ten açıklanacak!

Tarım Bakanlığı gıda denetimlerini e-Devlet sistemine aktarıyor. Artık hileli gıda listesi vatandaşa e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşacak.

Gıda denetimlerinde domuz, eti at eti veya diğer yasaklı bileşenleri içinde barındıran türünlerin marka, parti numarası ve üretici bilgileri görülebilecek.

4 yeni hizmet kullanıcıya açıldı

e-Devlet Kapısı, borç sorgulama, tarife karşılaştırma, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS) ve güncel gıda kamuoyu duyurusu olmak üzere 4 yeni hizmeti kullanıcılara açtı.

Borçlar tek sistemde görülebilecek

Bu kapsamda, borç sorgulama özelliğiyle kullanıcılar, muhasebe işlemlerini Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden yürüten kamu idareleri ile yetkilisi olduğu ticari işletme veya şirketlere ait borçlarını sorgulayabilecek.

Tarife karşılaştırma seçeneği de hizmete açıldı

Tarife karşılaştırma hizmetiyle birlikte kullanıcılar, elektronik haberleşme işletmecilerinin bireysel abone alımına açık sabit internet, mobil hat ve televizyon platformlarına ait tarifelerini ve kampanyalarını karşılaştırarak, kendilerine en uygun seçeneği belirleyebilecek.