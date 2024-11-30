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Dondurucu soğuklarda zorlu hasat! Dünyaca ünlü Crimson üzümü yüzleri güldürdü

Türkiye'nin üzüm deposu Manisa’da kış ayına rağmen hasat devam ediyor. Dondurucu soğuklarda zorlu hasata devam eden çiftçinin yüzü bu kez dünyaca ünlü Crimson üzümünden güldü.

Haber Merkezi
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Dondurucu soğuklarda zorlu hasat! Dünyaca ünlü Crimson üzümü yüzleri güldürdü
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Kışın gelmesiyle birlikte Manisa’da üzün hasatı hala sürüyor. Bu kez çiftçinin yüzünü dünyaca ünlü Crimson üzümü güldürüyor.

Dayanıklılığı ve lezzetiyle en çok aranan üzüm türü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadı sonbaharın son gününde de hız kesmeden devam ediyor. Kış aylarının ortalarına kadar devam edecek olan hasat, başta Çekirdeksiz Sultani Üzüm olmak üzere dayanıklılığı ve lezzetiyle aranan bir tür olan Crimson cinsi üzümde de devam ediyor.  

Pembe rengiyle dikkat çeken Crimson üzümü hasatı devam ediyor

Sarıgöl Ovasını saran sarı yapraklar arasında kesimi yapılan dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultani Üzümün yanı sıra sofraların lezzeti haline gelen pembe renkli ve oldukça dayanıklı bir çeşit olan Crimson üzümünde de hasat devam ediyor. Lezzeti ve dayanıklılığı ile aranan üzümlerden biri olan Crimson cinsi üzüm, üreticisinin de yüzünü güldürüyor.

Pazarda kilosu 50 liraya kadar çıktı

Dokuz tür üzümün yetiştirildiği Sarıgöl ilçesinde kesimler aralıksız devam ederken dayanıklılığı ile ünlü Crimson üzümü pazarda kilosu 50 TL'den satılıyor.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Serhat Akkaya, "Sarıgöl Ovasında sararan bağ yaprakları ile birlikte üzüm kesimi devam ederken piyasanın en dayanıklı üzümü Crimson üzümü bir başka oluyor. Pazar piyasası oldukça güzel." diyerek, ürünün yüz güldürdüğünü söyledi.

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