Dondurulmuş patates ve soğan ihracı kayda bağlandı

ANKARA (EKONOMİ) - Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliği ile; İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine dondurulmuş patates ve dondurulmuş soğan eklendi. Bir ürünün ihracatının kayda bağlı olması ihracatının yasaklandığı anlamına gelmiyor. Bunların ihracatı Ticaret Bakanlığı tarafından kayda alınıyor.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan karar ile İhracı Kayda Bağlı Mallar listesinin 62. Ve 63. Sırasına, “Dondurulmuş Soğan (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) tanımlı GTİP:0710.80.95.00.11 ürün ile Dondurulmuş Patatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç) GTP:2004.10 malları da eklendi.

Toplam 63 ürünün veya ürün grubunun bulunduğu listede; domates, şeker, makarna, bulgur, pamuk, buğday, arpa, mercimek, pirinç, çavdar, nohut, yemlik arpa-mısır- buğday gibi tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünleri de yer alıyor.

Özellikle pandemi döneminde yaşanan gıda arz sorunu sebebiyle 2020 yılından itibaren ihracatı kayda bağlı mallar listesine çok sayıda ürün eklenmişti. Aynı dönemde farklı bir mevzuatla da ihracatı ön izne tabi malların listesinde sık değişiklik yapılmıştı.