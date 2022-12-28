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Dondurulmuş soğan ve patates ihracatı kayda bağlandı

İhracı kayda bağlı ürünler listesine dondurulmuş soğan ve dondurulmuş patates de dahil edildi.

Haber Merkezi
AA
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine, dondurulmuş soğan (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) ve dondurulmuş patatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) eklendi.