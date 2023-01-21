Döngüsel ekonomi global krizlerin çözümünde kritik rol oynuyor

Her yıl küresel ekonominin farklı alanlardaki paydaşlarını İsviçre’nin Davos kasabasında bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı, bu yıl “Parçalanmış Bir Dünyada İş Birliği” temasıyla düzenlendi. Davos’ta Türk iş dünyasını temsil eden isimler arasında yer alan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, organizasyonun ikinci gününde, sürdürülebilir mobilitenin geleceğinin tartışıldığı kapalı oturuma konuşmacı olarak katıldı. Tüm ziyaretçilere açık olarak düzenlenen “Döngüsel Uygulamalara Hayat Vermek” panelinde de konuşan Alper, iş ve operasyon modellerinde döngüselliğin hızlandırılması için neler yapılması gerektiğini ve Sabancı Topluluğu’nun bu alanda hayata geçirdiği proje ve uygulamaları anlattı.

“Döngüsel ekonomi pek çok sorunun çözümü”

Cenk Alper, panelde yaptığı konuşmada, döngüsel ekonominin iklim, biyoçeşitliliğin azalması, toplumsal eşitsizlik gibi büyük krizlerin çözümü için hayati önem taşıdığını vurguladı. Alper konuşmasında şunları söyledi:

“Döngüsel ekonomi uygulamalarının gelişmesinin dünyamıza sağlayacağı katma değer sadece çevreyle sınırlı değil. Bugün küresel enerji ve hammadde krizlerinin olumsuz etkilerini görüyoruz. Yenilenebilir enerjiyle kol kola ilerleyen döngüsel ekonomi uygulamalarının artması, küresel krizlere karşı da çok önemli bir kalkan görevi görüyor. Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’yle paralel şekilde, şirketler için yeni büyüme ve istihdam alanları sağlıyor.” Yeni dünya düzeninde, lineer ekonominin öğretilerinin unutulması gerektiğini belirten Alper, “Hep birlikte döngüsel ekonomi uygulamaları aracılığıyla nasıl daha fazla değer yaratabileceğimizi yeniden düşünmeliyiz. Tedarik zincirlerimiz başta olmak üzere iş süreçlerimizi buna göre gözden geçirmeliyiz. Bugün dünyada döngüsellik çoğu zaman geri dönüşüm ile eş anlamlı olarak algılanıyor. Bunu değiştirmek için tüm sektörlerde döngüsellik örneklerini artırmamız çok önemli” diye konuştu.

“Sürdürülebilirlik değer yaratma fırsatı sunuyor”

Sürdürülebilirliğin, Sabancı Topluluk Vaadi’nin ana ögesi olduğunu kaydeden Alper, şu değerlendirmelerde bulundu, “Sürdürülebilirliği bir risk değil, değer yaratma fırsatı olarak görüyoruz. Mevcut ekonomik büyüme düzenini devam ettirmenin artık dünyada mümkün olmadığı çok açık. ‘Almak, kullanmak ve atmak’ yerine ‘azaltmak, yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek’ üzerine kurulu döngüsel bir ekonomi modelini; düşünce yapımıza, iş yapış şekillerimize, gelecek stratejilerimize entegre etmeyi, dünyamızın ve insanlığın geleceği için bir zorunluluk olarak görüyoruz. Dünyanın Sabancı’sı vizyonumuzla paralel olarak, küresel büyüme stratejimizi de bu yaklaşımla ele alıyoruz. Bu kapsamda, gelecek 5 yılda yapacağımız yatırımların yüzde 75’ini, ‘yeni ekonomi’ olarak adlandırdığımız enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojilere yönlendiriyoruz.”