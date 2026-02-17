Döngüsel üretimi İtalya’da başardı, şimdi sıra Türkiye’de

MERVE YİĞİTCAN

Ahşap bazlı panel sektöründe Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Kastamonu Entegre, ikinci 50 yılında hedef büyütürken, üretim ve ihracatta projeksiyonunu güncelledi. İtalya’daki tesisinde tamamen geri dönüştürülmüş hammadde kullanan şirket, şimdi de Türkiye’deki tesislerinde döngüsel üretime başlıyor. Yanı sıra 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Kastamonu Entegre, birçok sektörün korkulu rüyası haline gelen Çin’e yonga levha ihracatı için kolları sıvadı. Basın mensupları ile bir araya gelen Kastamonu Entegre Genel Müdürü Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, şirketin ikinci 50 yıl vizyonunu, yeni yatırımları ve sektörel gelişmeleri paylaştı. Kastamonu Entegre’nin yeni dönemde üretim gücünü nitelikle, değerle, anlamla daha da ileriye taşıyacağını söyleyen Kavranoğlu, yeni dönemde odaklarına üçüz dönüşümü aldıklarını anlattı. “İçerisinde bulunduğumuz dönüşüm çağında teknoloji ve sürdürülebilirliğin yanına insanı, kültürü de koyarak üçüz dönüşümle geleceğe yürümek gerekiyor” diyen Kavranoğlu, İtalya'daki fabrikalarında yüzde 100 geri dönüştürülebilir üretim yaptıklarını, şimdi bu deneyimi Türkiye’ye taşıyacaklarını söyledi. Kavranoğlu, yaklaşık 30 milyon Euro yatırımla Gebze ve Balıkesir fabrikalarında geri dönüştürülmüş hammaddeden üretimi devreye aldıklarını, önümüzdeki yıl da 30 milyon doların üzerinde bir yatırımla Samsun ve Kastamonu tesislerinde söz konusu üretime başlayacaklarını belirtti.

1 milyon ton atık kullanacak

Geri dönüşüm ahşap kullanımında atıkların toplanmasının en önemli konu olduğunu söyleyen Kavranoğlu, “Türkiye’deki büyük mobilya markalarının hepsi bizim doğrudan ticari ortağımız. Onlara dedik ki, ‘Fabrika atıklarınıza talibiz’. Tabii bu atıkların toplanması ile ilgili bir kanun da olmalı” dedi. Şu anda iki fabrikada ayda yaklaşık 10 bin ton atık kullandıklarını söyleyen Kavranoğlu, 2027 yılı sonu itibarıyla 1 milyon ton geri dönüştürülmüş ürün kullanacaklarını vurguladı. Kavranoğlu, kalite olarak bu ürünlerin hiçbir farkının olmadığını, maliyet açısından da önemli bir avantaj sağladığını vurguladı. Sadece atık sunta değil, bunun yanında tekstil atığı, kenevir gibi birçok üründe de farklı Ar-Ge araştırmalarının devam ettiğini söylerken, “Biz bu işlere kafayı taktık, yani başka çeşitli atıkları nasıl daha çok kullanırız, ekonomiye nasıl kazandırırız, maliyetlerimizi nasıl düşürürüz, kalitemizi nasıl artırırız, hedefimiz bu. İlk etapta ciromuzun yüzde 2’sini Ar-Ge’ye ayırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Tayvan’a satıyorsak Çin’e de satarız

Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya ve İtalya olmak üzere Türkiye dışında 5 ülkede daha üretim tesisleri olduğunu hatırlatan Kavranoğlu, geçen yıl 1,7 milyar dolarlık satış hacmine ulaştıklarını, dünyada üretilen parkenin yüzde 8’ini Kastamonu Entegre’nin sağladığını aktardı. 100’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını, 330 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını anlatan Kavranoğlu, Türkiye’deki üretimin yüzde 30’nun ihracata gönderdiklerini, bu oranı daha da yukarılara çekmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yurtdışı gelirlerinin toplam gelirin yüzde 55’ini oluşturduğunu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Ortadoğu’nun ana ihracat pazarları olduğunu söyleyen Kavranoğlu, “Bunları da çeşitlendireceğiz. Kanada, Japonya, Sahra Altı Afrika, ABD ve Batı Avrupa’ya da bakmak istiyoruz. Yanı sıra Çin’e gireceğiz. Orada yonga levha alanında açık var. Bunu değerlendirmek için stratejilerimizi geliştiriyoruz. Çin'e nasıl ihracat yaparız konusunda ciddi arayışlara başladık. Daha başlangıç safhasındayız ama inşallah önümüzdeki dönemde güzel gelişmeler olacak. Örneğin Tayvan'a ihracat yapıyoruz. Tayvan alıyorsa bizden Çin de alır” diye konuştu.

5 yılda 715 milyon Euro yatırım

Son 5 yılda yaklaşık 715 milyon Euro yatırım yaptıklarını, şimdi bu yatırımların karşılığını görmek için ‘nefesleneceklerini’ kaydeden Kavranoğlu, 1-2 yıl içinde yeni bir tesis yatırımını düşünmediklerini ifade etti. Kavranoğlu, ayrıca son 5 yıl içinde yapılan tesis genişletme yatırımlarıyla ilave 600 kişilik bir istihdam oluşturduklarını sözlerine ekledi. Şirketin tüm yatırımlarını özkaynaklarıyla gerçekleştirdiğini vurgulayan Kavranoğlu, yakın gelecekte halka açılma planlarının ise olmadığını söyledi.

Üretimde coğrafi çeşitlilik avantaj

Şu an tüm dünyada bir krizin hakim olduğunu söyleyen Kavranoğlu, “Her yerde kriz var, ama biz 2025'i güzel bir şekilde geçirdik. 2026 da inşallah daha iyi olacak. Bizim gücümüz şu: 6 ülkede üretim yapıyoruz. Dolayısıyla hem üretimi coğrafi olarak yaygınlaştırmışız hem de 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz, az veya çok. Bu da bizim için bir avantaj. Bir pazarda zorluk çıkarsa diğer pazarda çıkmıyor. Örneğin, Türkiye'den bir pazara ihracat yaptığımızda şu kadar vergi varken, Bulgaristan'dan yaptığımız zaman Avrupa Birliği ülkesi olduğu için sıfır vergi var. Bu tip şeyleri en iyi şekilde kullanarak bir yol, yordam bulmaya çalışıyoruz ve idare ediyoruz. Uluslararası ticaret savaşları maalesef hepimizin, bütün dünyanın ve bütün şirketlerin başını ağrıtıyor, bizimkini de ağrıtıyor. Ama biz bundan korkmuyoruz, çekinmiyoruz. Bu maçı şu anda iyi idare ediyoruz. İnşallah sonunda da galip çıkacağız, buna inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.