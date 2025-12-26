Dönüşen dünyaya uyum için ilham veren liderlik gerekiyor

LeadWorld İş ve Ekonomi Forumu'nun “Vizyoner Liderlik ve Yeni Nesil İş Dünyası” başlıklı ilk panelinde, değişen liderlik anlayışı ve dönüşen iş dünyası ele alındı. EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un moderatörlüğündeki panelde, liderliğin yalnızca bugünü yönetmekten ibaret olmadığı; geleceği doğru okuma ve dönüşümü yönetme becerisi gerektirdiği vurgulandı.

Panelist Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, liderlik yolculuğunu kişisel deneyimleri üzerinden aktararak, dayanıklılık, kurumsallaşma ve uzun vadeli bakışın vizyoner liderliğin temel unsurları olduğunu ifade etti. Küçük bir girişimin doğru iş bölümü ve iş birliğiyle bugün büyük bir yapıya dönüşebildiğini belirten Doğan, yeni nesil liderliğin sürdürülebilirlik ve toplumsal katkıyla güçlendiğini söyledi.

TABA–AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, liderliğin tarihsel olgu olduğunu, günümüzde yeni bir evreye girdiğini belirtti. Sanlı, liderlerin oyunu kuran ve gerektiğinde değiştiren bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. AVS Global Ship Supply Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek, liderliğin güven ve değer odaklı bir anlayışla şekillenmesi gerektiğine dikkat çekerek, yerel ölçekte başlayan bir yapının uluslararası başarıya ulaşmasında insan odaklı liderliğin belirleyici olduğunu ifade etti.

Panelin son konuşmacısı Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş ise liderliğin temelinde insan ve değer kavramlarının yer aldığını vurguladı. Hoşgörü, güven ve insana verilen değerin kurumsal bağlılığı güçlendirdiğini belirten Güzeliş, yeni nesil iş dünyasında liderliğin otoriteden çok ilham vermekle anlam kazandığını söyledi.

Türkiye’nin yeşil sanayi yol haritası

LeadWorld İş ve Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen “Türkiye’nin Yeşil Sanayi Rotası: Teknoloji, İhracat ve Çevresel Etki” panelinde, sürdürülebilir üretimden küresel pazarlara uzanan dönüşüm masaya yatırıldı. EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın açılışıyla başlayan panelde, yeşil dönüşümün sanayi ve ihracat için artık stratejik bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer, 63 yıllık üretim tecrübesini Ar-Ge, inovasyon ve tasarımla birleştiren bir sanayi kültürünü temsil ettiklerini belirterek, uluslararası markalar için üretim yapmanın ihracat vizyonlarını güçlendirdiğini ifade etti. Bentaş Bentonit CEO’su Turgay Ömür ise Türkiye’nin güçlü bentonit rezervleri sayesinde doğal ve çevreci üretimde önemli bir avantaja sahip olduğunu vurgulayarak, katma değerli ürünlerle bugün 85’ten fazla ülkeye ihracat yapıldığını söyledi. MAT Filtrasyon Teknolojileri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Akartepe, sanayide rekabet gücünün giderek suyun verimli ve tekrar kullanılabilir şekilde yönetilmesine bağlı hâle geldiğini belirterek, sürdürülebilir su teknolojilerinin önemine dikkat çekti. Yeşil dönüşümün dijital boyutuna değinen EDM Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Ermiş, e-dönüşüm çözümlerinin hem operasyonel verimlilik sağladığını hem de çevresel etkiyi azalttığını ifade etti. AIMS Genel Müdürü Dr. Tülin Güzel, veri odaklı yönetim anlayışı ve yapay zekâ destekli analitik çözümlerle kaynak kullanımının optimize edilebileceğini belirterek, sürdürülebilir sanayinin geleceğinin öngörülebilir ve akıllı sistemlerle şekilleneceğini vurguladı.

Yapay zekâ çağında oyun değişiyor

Lead World İş ve Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen “Yenilikçi Ekosistemler: Yapay Zekâ, Fintek, Dijital Oyun ve Yatırım Dinamikleri” panelinde, teknoloji odaklı dönüşümün iş dünyası ve girişimcilik ekosistemi üzerindeki etkileri ele alındı. Panelde konuşan EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, yapay zekâ temelli ticaretin küresel ekonomiyi hızla yeniden şekillendirdiğini belirterek, Türkiye’nin bu alanda önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen zamanlama açısından kritik bir eşikte bulunduğunu vurguladı.

Hiperaktif Kredi CEO’su Alper Özata ise finansal erişimin yalnızca ekonomik değil, toplumsal bir mesele olduğuna dikkat çekti. OECD verilerine atıfta bulunan Özata, kapsayıcı fintek çözümlerinin sosyal riskleri azaltmada kritik rol oynadığını belirterek, veri odaklı skorlama modellerinde yapay zekâ ile insan uzmanlığını birlikte kullandıklarını söyledi. QNBEYOND Ventures Yönetici Ortağı Özge Öz, erken aşama ve küresel ölçeklenme potansiyeli taşıyan girişimlere odaklandıklarını belirterek, başarının yalnızca iyi bir üründen değil; pazarlanabilirlik, doğru ekip ve girişimcinin vizyonundan geçtiğini vurguladı.

Dijital oyun ekosistemine değinen StartGate & PlayGate Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cihat Durmuş, Türkiye’nin mobil oyun sektöründe küresel ölçekte güçlü bir konuma ulaştığını belirtti. Panelin son bölümünde konuşan Weld Online Platform Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özot, lojistiğin artık yalnızca taşımacılık değil, uçtan uca bir yönetim süreci olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Özot, yapay zekâ ve otomasyonun insan uzmanlığıyla birlikte kullanıldığı hibrit modellerin, lojistiğin geleceğini şekillendireceğini dile getirdi.

Yüksek faiz, konuta erişimi zorluyor

“Sürdürülebilir İnşaat ve Kentleşme: Yeşil Binalar, Enerji Verimliliği” panelinde konuşan Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, sürdürülebilirliğin yapı teknolojileriyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Yeşil sertifikalı projeler, akıllı ev sistemleri, yerden ısıtma ve yenilenebilir enerji panelleriyle hem çevresel etkiyi azalttıklarını hem de kullanıcı maliyetlerini düşürdüklerini belirten Babacan, enerji ve ses yalıtımının artık konut kalitesinin vazgeçilmez unsurları hâline geldiğini ifade etti. Aynı panelde söz alan Huzzak Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Demir, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda insan ölçekli ve finansal boyutlarıyla ele alınması gerektiğini söyledi. Yatay mimari ve doğayla bütünleşen yaşam alanlarına odaklandıklarını belirten Demir, yüksek faiz ortamının konuta erişimi zorlaştırdığını ve finansal sürdürülebilirliğin sektörün en kırılgan başlıklarından biri hâline geldiğini vurguladı.

Sürdürülebilir İnşaat ve Kentleşme panelinde konuşan Paşhan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Demir, proje geliştirme sürecinde lokasyon, zemin güvenliği ve alım gücü analizlerinin belirleyici rol oynadığını ifade etti. Panelde değerlendirmelerde bulunan Beyler İnşaat CEO’su Berat Yalçın, artan arsa payları, malzeme ve işçilik maliyetlerinin sektörü ciddi biçimde zorladığını belirtti.

Gayrimenkulde yatırım haritası değişiyor

“Uluslararası Gayrimenkul Sektöründe Yeni Trendler ve Yükselen Pazarlar” panelinde, küresel yatırımcı eğilimleri ve bölgesel fırsatlar masaya yatırıldı. Noyanlar Grup Türkiye Direktörü Yavuz Nural, Kuzey Kıbrıs’ın sınırlı arz yapısı, güçlü üniversite altyapısı ve yüksek yabancı dil oranıyla son yıllarda uluslararası yatırımcılar için cazip bir alternatif hâline geldiğini vurguladı. Nural, Kuzey Kıbrıs’ın erken aşamada yüksek potansiyel sunan bir pazar olarak öne çıktığını ifade etti. FU Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Ünsal, Kuşadası'nda yatırımcı profilindeki dönüşüme dikkat çekti. Pandemi sonrası talebin Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına yöneldiğini belirten Ünsal, döviz bazlı gelir yapısının bölgeyi yatırım açısından daha cazip hâle getirdiğini söyledi. Ekizoğlu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekiz, Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi avantajlara rağmen küresel gayrimenkul pazarından yeterli pay alamadığına dikkat çekti. Ekiz, kentsel dönüşümün uluslararası yatırımcı için stratejik bir araç olduğunu ifade etti. İntegra Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Uslu, kentin memur ağırlıklı yapıdan sanayi ve savunma sanayii merkezine doğru evrildiğini belirtti. Deprem açısından güvenli yapısı ve artan sanayi yatırımlarıyla Ankara’nın yoğun göç aldığını ifade eden Uslu, bu dönüşümün konut talebini hızlandırdığını söyledi. Kiler GYO Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Kiler, İstanbul’un gelişen bölgelerinde edinilen deneyimin bugün daha merkezi ve üst segment projelere taşındığını vurguladı. Sürdürülebilir, sosyal donatıları güçlü ve aidat yükü yönetilebilir projelere talebin arttığını belirten Kiler, dijitalleşme, esnek çalışma modelleri ve finansman maliyetlerinin konut tercihleri üzerinde belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar'a, Strong Medya YKB Ziya Çiçek ve TABA Amcham Başkanı S. Ecevit Sanlı tarafından plaket takdim edildi

Türkiye’de üç KOBİ’den birine destek veriyoruz

LeadWorld İş ve Ekonomi Forumu’nda keynote konuşmacı olarak yer alan KOSGEB Başkanı Serdar İbrahimcioğlu, kurumun yalnızca sanayicilere değil, KOBİ tanımına giren tüm işletmelere hizmet veren kapsayıcı bir yapıya dönüştüğünü vurguladı. 1973 yılında Birleşmiş Milletler ile yapılan protokol çerçevesinde kurulan KOSGEB’in uluslararası bir vizyona sahip olduğunu belirten İbrahimcioğlu, bugün Türkiye’deki her üç KOBİ’den birine destek verdiklerini ifade etti. Girişimci yaş ortalamasının 27’ye düştüğüne dikkat çeken İbrahimcioğlu, Z kuşağının artık desteklenen ana girişimci kitlesi hâline geldiğini söylerken, kadın girişimciliğinin de öncelikli alanlardan biri olduğunu, verilen desteklerin yüzde 45’inden fazlasının kadın girişimcilere yönlendirildiğini kaydetti.

