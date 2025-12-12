PwC Türkiye Çözüm Ortaklığı Platformu'nun 4 Aralık'ta "Dönüşümle Güçlen, Geleceğe Yön Ver" ana teması ile İstanbul Swissotel The Boshorus’ta gerçekleştidiği etkinliğe 800'ü aşkın kişi katıldı. İş dünyasını etkileyen en yeni trendlerin yanı sıra geçen bir yılın değerlendirildiği ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin paylaşıldığı platform kapsamında, gün boyunca farklı salonlarda teknik konuların ele alındığı 25 workshop gerçekleştirildi.

Platform’da bu yıl teknoloji, sürdürülebilirlik, yapay zekâ gibi iş dünyasının gündemindeki konuların yanı sıra vergi, finansal dönüşüm, uluslararası finansal raporlama standartları ve hukuk alanlarındaki güncel son gelişmeler ele alındı. Gün boyu iş dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı etkinliğin ana sahnesinde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "21. Yüzyılda Liderlik" başlıklı konuşmasında yeni dönemde liderin sorumluluklarının dönüşmesi gerektiğine değindi. Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş ise etkinlik kapsamında yaptığı değerlendirmede, hızla gelişen teknolojilerin pek çok endüstriyi yeniden şekillendirdiğini belirterek, mobilite ekosisteminde yaşanan dönüşüme dair görüşlerini paylaştı.

Ekonomideki son gelişmeler

Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, PwC Türkiye Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu ile yaptığı panelde önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi. Etkinlikte konuşan ve PwC Türkiye Müşteri ve Endüstri Grupları Lideri Cihan Harman’ın sorularını yanıtlayan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, eğitim odaklı ve uzun soluklu sosyal sorumluluk çalışmalarının toplumsal gelişime olan çok yönlü katkılarını vurguladı. SAP Genel Müdürü Uğur Candan ise PwC Türkiye Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Lideri Cem Aracı ile yer aldığı panelde dijital dönüşümün önemine dikkat çekti.

PwC Türkiye Çözüm Ortaklığı Platformu’nda, günlük operasyonlarını başarıyla yöneten şirketlerin aynı zamanda geleceğe nasıl hazırlandıkları detaylı olarak konuşuldu. Ayrıca mali ve ekonomik gündeme dair gelişmeler de konuk konuşmacılar ve PwC uzmanları tarafından değerlendirildi. PwC Türkiye Çözüm Ortaklığı Platformu’nda gün boyunca 25 workshop düzenlendi.

Büyük dönüşüme tanıklık

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında artık tek eksenli dünya düzeninin sona erdiğini ve jeopolitik gücün belirgin bir şekilde doğuya kaydığını belirtti. Türk şirketlerinin hayatta kalabilmesi için dijitalleşme trenini kaçırmaması gerektiğini, teknolojiye adapte olmayan mesleklerin ve kurumların gelecekte var olamayacağını belirten Ulu, iş dünyası liderlerine mevcut iş modellerinin rekabetçiliğini, dijital olgunluğunu ve yapay zekayı ne kadar entegre ettiklerini sorgulamaları çağrısında bulundu.

■ Vergi mevzuatı detaylarıyla ele alındı

Platformda ayrıca “Dönüşen Dünyada Vergi Denetim Danışmanlık” konulu oturumda PwC Türkiye Müşteri ve Endüstri Grupları Lideri Cihan Harman'ın, PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Lideri Burcu Canpolat, PwC Türkiye Denetim Hizmetleri Lideri Ediz Günsel ve PwC Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Serkan Tarmur‘un katılımıyla gerçekleşti. “2025 Vergi Mevzuatında Gelişmeler ve Dönem Sonu Dikkat Edilmesi Gereken Konular” başlıklı Vergi oturumu PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Lideri Burcu Canpolat moderatörlüğünde, PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı Yasemin Bekgöz, PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı Ulaş Ceylanlı, PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Ömer Bilir ve GSG Hukuk Ortağı Ezgi Türkmen’in katılımı ile gerçekleşti.

■ AI Lab'de deneyimleme

Yapay zekâyı sadece bir teknoloji olarak değil, iş süreçlerini dönüştürdüğünde gerçek değer yaratan bir güç olarak gördüklerini belirten PwC Türkiye yöneticileri, Galataport Ofisinde yer alan AI Laboratuvarını bir günlüğüne Çözüm Ortaklığı Platformu'na taşındı. Bu sayede platform katılımcıları da AI Lab için ayrılan özel alanda, yapay zekânın iş dünyasındaki en yenilikçi ve somut uygulamalarını yerinde deneyimleme olanağı buldu.