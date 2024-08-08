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Silisyum ithalatına gözetim uygulaması: 85 dolar oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, dope edilmiş silisyumun ithalatında gözetim uygulanacak. Ürün için birim gümrük kıymeti kilogram başına 85 dolar olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Silisyum ithalatına gözetim uygulaması: 85 dolar oldu
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Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, söz konusu ürünün ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, dope edilmiş silisyum için birim gümrük kıymeti kilogram başına 85 dolar olarak belirlendi.

Söz konusu ürün, İthalat Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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