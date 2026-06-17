Dört beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
Mahkeme, geçtiğimiz hafta başlatılan soruşturma kapsamında beyaz et sektöründeki üretici firmalara atanan denetim kayyumunu durdurdu. Gedik Piliç, Erpiliç, Keskinoğlu ve Lezita'ya kayyum kararı iptal edildi.
Geçtiğimiz hafta gündeme oturan beyaz et sektöründeki üretici firmalara düzenlenen operasyon sonrası atanan denetim kayyumu, mahkeme durdurdu. Gedik Piliç, Erpiliç, Keskinoğlu ve Lezita'ya kayyum kararı mahkemenin kararıyla iptal edildi.
Mahkeme iptal etti
Tavuk eti sektörüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uygulanan denetim kayyumluğu tedbirinde ilk geri adım geldi. Operasyon kapsamında haklarında denetim kayyımı kararı verilen şirketlerden Gedik Piliç, Erpiliç, Lezita ve Keskinoğlu'nun mahkemeye yaptığı itirazlar sonuçlandı.
Yazarımız Ali Ekber Yıldırım'ın verdiği bilgiye göre mahkeme, söz konusu dört şirket açısından denetim kayyum uygulamasının durdurulmasına karar verdi.
Tavukçulara denetim kayyımı mahkemeden döndü, 4 firmanın kayyım ataması durduruldu.— Ali Ekber Yıldırım (@tarimyazari) June 16, 2026
Operasyon yapılan tavuk eti üreticisi 13 firma, denetim kayyımı atamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu.
Denetim kayyım atamasının hukuksuz olduğunu gerekçe gösteren Gedik Piliç,…