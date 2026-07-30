Dört büyüklerin piyasa değerinde sürpriz tablo: Fenerbahçe zirveye yerleşti

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Türkiye’de futbol, en fazla ilgi gören spor dallarının başında geliyor. Pek çok ailede takımlarına tutkuyla bağlı taraftarlar bulunurken, maç günlerinde milyonlarca kişi ekran başında takımlarının mücadelesini takip ediyor. Futbola duyulan bağlılık, taraftarların yaşadığı coşku ve heyecanla günlük hayatın önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Borsa İstanbul’da işlem gören 'Dört Büyükler' yılın ilk yarısında hem sahada hem de finansal piyasalarda zorlu bir virajdan geçiyor. Taraftarlar sadece 90 dakikalık heyecana ortak olduktan sonra kulübün hisse değerine fayda sağlamıyor. Spor kulübü hisseleri 1 liranın altında kuruşlu seviyelerde işlem görüyor.

Kulüp hisselerinde beklenen yükseliş gelmedi

Futbol kulüplerinin genelde borçluluk oranlarının yüksek olmasından dolayı hisselere yatırımcı çekemiyorlar. Ntv'nin haberine göre ayrıca sportif başarı açısından yıllardır şampiyonluk yüzü görmemiş kulüpler, yaptıkları transferlerle hisseleri birkaç kuruş oynatmaktan öteye gidemiyorlar.

Süper Lig devlerinin borsa değerleri belli oldu

Halka açık olan Fenerbahçe en değerli şirket olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin hissesi 3 lira seviyesinde ve piyasa değeri 18,6 milyar lira.

Galatasaray'ın hissesi 0,99 lira seviyesinde, piyasa değeri 13,2 milyar lira seviyesinde.

Beşiktaş'ın hissesi 1,81 lira seviyesinde, piyasa değeri 7,9 milyar lira.

Trabzonspor'un hissesi 0,93 lira seviyesinde, piyasa değeri 6,9 milyar lira seviyesinde bulunuyor.