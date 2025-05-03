Dört cep telefonu için piyasadan toplatma kararı: İşte o modeller

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan ediyor.

NTV'de yer alan habere göre bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) bu defa dört cep telefonu modeli ile bir kablosuz hoparlör cihazı ekledi.

Listeye eklenen ürünlerin; S19 Max Pro S Zoom, Dct 90, X11 ve X9 isimli cep telefonu modelleri olduğu ortaya çıktı. Bildirimin açıklama kısmında, ürünlerin Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nin bazı maddelerindeki gereklere uymadığına yer verildi.

Listede bir de kablosuz hoparlör yer aldı. Ac 1200 model kablosuz hoparlörün de Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'ne aykırı olduğu duyuruldu.

GÜBİS nedir?

Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünlerin ilan edildiği bir platformdur.

Platformda yer alan bildirimler, yetkili kuruluşlar tarafından söz konusu sisteme girilen bilgilerden oluşuyor.