Dört dev bankadan Türkiye için ortak faiz tahmini

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) dokuz ay aradan sonra politika faizini yüzde 37'den yüzde 36'ya indirmesinin ardından Barclays, Citi, ING ve HSBC, 2026 yıl sonu faiz tahminlerinde yüzde 35 seviyesinde birleşti.

Bankaların 2027 yılına ilişkin beklentileri ise yüzde 21 ile yüzde 30 arasında farklılaştı.

HSBC'den 2027 için yüzde 21 faiz tahmini

HSBC, Türkiye'de enflasyonun 2026 sonunda yüzde 30'a, 2027 sonunda ise yüzde 15'e gerilemesini bekliyor. Banka, politika faizinin 2026 sonunda yüzde 35'e, 2027 sonunda yüzde 21'e düşeceğini tahmin etti.

HSBC ekonomisti Melis Metiner, yüzde 15'lik enflasyon tahmininin iddialı olduğunu kabul etmekle birlikte, enflasyonun 2027'yi yüzde 20'nin bir miktar üzerinde tamamlaması halinde bile reel faiz tamponu korunarak indirimlerin sürdürülebileceğini belirtti.

Banka, TCMB'nin 12 Kasım'da yayımlayacağı Enflasyon Raporu'nda 2027 yıl sonu için mevcut yüzde 15'lik tahminini değiştirip değiştirmeyeceğinin yakından izleneceğini bildirdi.

Barclays: Aralıkta daha büyük faiz indirimi gündeme gelebilir

Barclays, TCMB'nin iletişiminde daha güvercin bir yaklaşım benimsediğini ve enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamaya ilişkin ifadelerini güçlendirdiğini belirtti.

Banka, aralık ayında daha büyük faiz indirimi beklentilerinin artabileceğini ancak temel senaryosunun 100 baz puanlık adımlarla devam edilmesi olduğunu vurguladı.

Barclays, politika faizinin 2027 boyunca toplam 500 baz puan indirimle yüzde 30'a gerilemesini bekliyor.

ING'den aralık ayı için 100 baz puanlık indirim beklentisi

ING Başekonomisti Muhammet Mercan, ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve eylül ayındaki olumlu enflasyon verilerinin faiz kararını desteklediğini belirtti.

ING, koşullarda belirgin bir değişiklik yaşanmaması halinde aralık ayında 100 baz puanlık yeni bir indirim bekliyor.

Banka, petrol fiyatlarının 110 dolara yakın seyretmesine ve Orta Doğu kaynaklı risklere rağmen TCMB'nin gevşeme sürecine yeniden başlamasına dikkat çekti.

Citi: Faiz indirimlerinin seyri ekonomik verilere bağlı

Citi, TCMB'nin ekim kararını parasal gevşemenin ihtiyatlı biçimde yeniden başlatılması olarak değerlendirdi.

Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama ve iç talepteki zayıflığın indirim alanı oluşturduğunu belirten banka, ilave adımların büyüklüğü ve zamanlamasının gelecek verilere bağlı olacağını kaydetti.

Citi, yıl sonunda politika faizinin yüzde 35'e gerilemesini beklerken, kalıcı dezenflasyon için mali disiplin ve yapısal reformların önemini vurguladı.