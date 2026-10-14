Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor: Teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu

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Kamuoyunda yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsamını genişletmeye yönelik yeni bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, tabip, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara belirli şartlarla hususi damgalı pasaport verilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Pala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılara, on beş yıl meslekte görev yapmış olmaları halinde yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifimizi sunduk" ifadesini kullandı.

Muhtarlar ve 5 meslek grubuna daha pasaport yolu açılıyor

Yeşil pasaport hakkının kapsamını genişletmeyi amaçlayan kanun teklifi, YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç tarafından TBMM’ye sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde belirli kıdem ve üyelik şartlarını taşıyan muhtarlar, mali müşavirler, eczacılar, doktorlar, mühendisler ve mimarlar da yeşil pasaport alabilecek.