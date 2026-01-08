DOSAB firmalarına indirimli akaryakıt

ERHAN BEDİR / BURSA

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, "Ülkemizde organize sanayi bölgelerinin kuruluş amaçları doğrultusunda, katılımcı firmalarımıza dönük proje ve yatırımlarımızla her zaman ilk olduk, örnek alındık, sanayimize, şehrimize ve ülkemize fayda sağladık. DOSAB’da yaptığımız ve öncü olan birçok yatırımımızla gurur duyuyoruz. Burada yine ilk ve örnek olacak bir projemizi hizmete aldık. Katılımcılarımıza ilave maliyet avantajı sağlamak amacıyla yola çıktığımız DOSAB Akaryakıt İstasyonu projemizi tamamladık ve bu yatırımımız da Bursa’da sanayi bölgeleri arasında ilk oldu. OPET ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde buradan katılımcılarımıza indirimli fiyatlarla akaryakıt verilecek. Sağladığımız indirim oranının günümüz ekonomik koşullarında firmalarımıza önemli bir ekonomik fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.