  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Döviz Dönüşümlü KKM bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi
Takip Et

Döviz Dönüşümlü KKM bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası, toplam Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 9,7 milyar dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Döviz Dönüşümlü KKM bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin ağustos ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi ağustosta 2,2 milyar dolar azalarak 11,9 milyar dolardan 9,7 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,2 milyar dolar düşüşle 11,7 milyar dolardan 9,5 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise değişim göstermeyerek 200 milyon dolar olarak kaydedildi.

M3 para arzı yüzde 38,5 büyüdüM3 para arzı yüzde 38,5 büyüdüEkonomi

 

 

Ekonomi
Bakan Bayraktar duyurdu: Türk filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
Bakan Bayraktar duyurdu: Türk filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
İş kurmak ve geliştirmek isteyenlere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
İş kurmak ve geliştirmek isteyenlere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sigorta maliyet unsuru değil, güvence kalkanıdır
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sigorta maliyet unsuru değil, güvence kalkanıdır
M3 para arzı yüzde 38,5 büyüdü
M3 para arzı yüzde 38,5 büyüdü
TürkŞeker'in şeker pancarı alım fiyatını ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlendi
TürkŞeker'in şeker pancarı alım fiyatını ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlendi
Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik oranı 28 aydır tekli hanelerde seyrediyor
Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik oranı 28 aydır tekli hanelerde seyrediyor