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Döviz dönüşümlü KKM stok bakiyesinde gerileme sürdü

Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi ocak ayında bir önceki aya göre 3,7 milyar dolar düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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Döviz dönüşümlü KKM stok bakiyesinde gerileme sürdü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri sonuçlarını açıkladı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, aralık sonunda 32,6 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi, 3,7 milyar dolar düşüşle ocak sonunda 28,9 milyar dolara indi.

Son bir yılda DDKKM stok bakiyesi 50,2 milyar dolar düşüş gösterdi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 26,0 milyar dolardan 23,2 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi 6,6 milyar dolardan 5,7 milyar dolara geriledi.

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