Döviz fiyatlarında son durum: Dolar kaç lira, Euro ne kadar? (27 Aralık güncel dolar fiyatları)
Dolar ve Euro kurunda son durum haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından merak edildi. Dolar/TL 29,36 ile tüm zamanların en yükseğine çıktı. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 27 Aralık 2023 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,3410 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,3450 liradan başladı.
Kur açılışı sonrası yüzde 0,14 yükselerek yeni tarihi zirvesi 29,3624 TL'yi gördü. Serbest piyasada 29,3430 liradan alınan dolar, 29,3450 liradan satılıyor.
Euro/TL'de son durum
Euro fiyatları piyasaların kapalı olduğu saatlerde 32.4223 seviyesinde hareket etti. Saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,58 yükselişle 32,4467 seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada 32,4070 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 32,4090 lira olarak belirlendi.