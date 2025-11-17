Döviz kurları son durum... 17 Kasım 2025 Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

Global ekonomik datalar, merkez bankalarının açıklamaları ve jeopolitik gelişmeler döviz fiyatları üzerinde tesirli olmayı sürdürüyor. Yatırım yapmak isteyen ya da yatırımının akıbetini merak edenler ise “Dolar kaç TL?”, “Euro ne kadar oldu?”, “Sterlin bugün kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. İşte sabah saatlerinde netleşen döviz kurları…

Döviz kurları son durum

Bankaların ve piyasaların açılmasıyla birlikte döviz fiyatları da güncellendi. Saat 08.21 itibarıyla açıklanan alış–satış verileri, piyasanın yön arayışını sürdüğünü gösteriyor. Norveç Kronu, Danimarka Kronu, Avustralya Doları ve İsveç Kronu düşüş eğilimindeyken, bazı para birimleri güne yükselişle başladı.

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim % Saat

ABD Doları 42,3193 42,3410 0,23% 08:21

Euro 49,1271 49,1767 0,10% 08:21

İngiliz Sterlini 55,6932 55,7411 0,12% 08:21

İsviçre Frangı 53,2452 53,2926 0,16% 08:21

Japon Yeni 0,2736 0,2743 0,26% 08:19

Suudi Arabistan Riyali 11,2469 11,3033 0,00% 05:08

Norveç Kronu 4,1696 4,1905 -0,18% 08:05

Danimarka Kronu 6,5531 6,5860 -0,16% 08:05

Avustralya Doları 27,5103 27,6482 -0,20% 08:05

Kanada Doları 30,0590 30,2097 -0,03% 08:05

İsveç Kronu 4,4534 4,4758 -0,14% 08:05

Ruble 0,5225 0,5252 0,37% 07:10

ABD Doları Ne Kadar?

Dolar, güne 42,3193 TL alış ve 42,3410 TL satış fiyatıyla başladı. %0,23 oranındaki artış, ABD’den gelen ekonomik verilerin küresel piyasalar üzerindeki etkisini koruduğunu gösteriyor.

Euro Kaç TL?

Euro, hafif pozitif bir seyirle 49,1271 TL alış ve 49,1767 TL satış seviyesinden işlem görüyor. Avrupa piyasalarındaki toparlanma, euroda sınırlı bir yükselişi destekliyor.

Sterlin Bugün Ne Kadar?

İngiliz Sterlini güne 55,6932 TL alış ve 55,7411 TL satış fiyatlarıyla başladı. Sterlin günün ilk saatlerinde %0,12’lik bir yükseliş kaydetse de genel görünümde dalgalı seyir öne çıkıyor.

Ruble, sabah saatlerinde %0,37 ile en yüksek yükselişi gösteren para birimi olurken; Norveç Kronu, Avustralya Doları ve Danimarka Kronu değer kaybedenler arasında yer aldı. Japon Yeni ise %0,26 oranındaki artışıyla dikkat çeken para birimleri arasında bulunuyor.