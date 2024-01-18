Döviz mevduatı 1,11 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 175 milyar 887 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 12 Ocak ile sona eren haftada 176 milyar 997,50 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre milyar 449,20 milyon dolar artarak 102 milyar 293,70 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 661,40 milyon dolar artarak 74 milyar 703, milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 926 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 350 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 576 milyon dolar artış gösterdi.