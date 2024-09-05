Döviz mevduatı 1,26 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 172 milyar 428,3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 29 Ağustos ile sona eren haftada 171 milyar 168,10 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 122,20 milyon dolar artarak 105 milyar 575,70 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 380,90 milyon dolar azalarak 65 milyar 592,40 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 146 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 59 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 206 milyon dolar düşüş gösterdi.