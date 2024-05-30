Döviz mevduatı 1,44 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 172 milyar 41,4 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 24 Mayıs ile sona eren haftada 170 milyar 601,80 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 2 milyar 151,870 milyon dolar azalarak 103 milyar 850 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 712,10 milyon dolar artarak 66 milyar 751,80 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 708 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 156 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 809 milyon dolar artış gösterdi.