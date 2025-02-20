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Döviz mevduatı 1,6 milyar dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 597,64 milyon dolar artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Döviz mevduatı 1,6 milyar dolar arttı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 168 milyar 755,9 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 14 Şubat ile sona eren haftada 170 milyar 353,50 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 922,86 milyon dolar artarak 106 milyar 888,25 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 674,78 milyon dolar yükselerek 63 milyar 495,25 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 139 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 198 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 337 milyon dolar artış gösterdi.

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