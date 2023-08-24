Döviz mevduatı 1,64 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 172 milyar 227,8 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 18 Ağustos ile sona eren haftada 173 milyar 865,80 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 632,80 milyon dolar artarak 102 milyar 809,40 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 5,10 milyon dolar artarak 71 milyar 56,30 milyon dolara ulaştı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 571 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 258 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 314 milyon dolar artış gösterdi.