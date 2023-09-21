Döviz mevduatı 1,75 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 177 milyar 826,1 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 15 Eylül ile sona eren haftada 176 milyar 750,80 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 890 milyon dolar azalarak 104 milyar 920,30 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 185,40 milyon dolar azalarak 71 milyar 830,50 milyon dolara ulaştı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 693 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 662 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 30 milyon dolar düşüş gösterdi.