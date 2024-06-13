Döviz mevduatı 1,8 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 167 milyar 388 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 7 Haziran ile sona eren haftada 165 milyar 540,70 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 958,70 milyon dolar azalarak 101 milyar 743,00 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 855,50 milyon dolar düşüşle 63 milyar 797,70 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 649 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 843 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 806 milyon dolar düşüş gösterdi.