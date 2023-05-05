Döviz mevduatı 2,03 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 188 milyar 800,60 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 28 Nisan ile sona eren haftada 186 milyar 769,20 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 354,60 milyon dolar azalarak 111 milyar 763,40 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 676,80 milyon dolar düşüşle 75 milyar 5,80 milyon dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 159 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 336 milyon dolar azalarıken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 823 milyon dolar düşüş gösterdi.