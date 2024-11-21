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Döviz mevduatı 24,8 milyon dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 24,80 milyon dolar artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Döviz mevduatı 24,8 milyon dolar arttı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 166 milyar 639,60 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 15 Kasım ile sona eren haftada 166 milyar 664,50 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 676,70 milyon dolar azalarak 103 milyar 409,20 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 641,60 milyon dolar artarak 63 milyar 255,30 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 926 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 596 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 330 milyon dolar artış gösterdi.

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