Döviz mevduatı 2,5 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 168 milyar 630,1 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 14 Temmuz ile sona eren haftada 171 milyar 127,90 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 27,40 milyon dolar artarak 103 milyar 660,40 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 4702,50 milyon dolar artarak 67 milyar 467,60 milyon dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 379 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 278 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 658 milyon dolar artış gösterdi.