Döviz mevduatı 2,55 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 181 milyar 782,20 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 26 Nisan ile sona eren haftada 179 milyar 235,50 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 674,10 milyon dolar azalarak 109 milyar 420,50 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 872,60 milyon dolar düşüşle 69 milyar 815,10 milyon dolara geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 219 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 292 milyon dolar düşerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 928 milyon dolar azaldı.