Döviz mevduatı 289 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 175 milyar 637,80 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 Aralık ile sona eren haftada 175 milyar 348,5 0milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre milyar 935,20 milyon dolar azalarak 100 milyar 593,50 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 645,80 milyon dolar artarak 74 milyar 754,90 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 485 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 483 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 968 milyon dolar artış gösterdi.