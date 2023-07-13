Döviz mevduatı 322 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 168 milyar 308,2 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 7 Temmuz ile sona eren haftada 168 milyar 630,1 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 32,5 milyon dolar artarak 102 milyar 633,0 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 287,4 milyon dolar artarak 65 milyar 997,1 milyon dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 453 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 150 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları 303 milyon dolar düşüş gösterdi.