Döviz mevduatı 346 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 176 milyar 997,5 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 19 Ocak ile sona eren haftada 177 milyar 343,30 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 131,60 milyon dolar azalarak 102 milyar 162,10 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 477,30 milyon dolar artarak 75 milyar 181,20 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 982 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 234 milyon dolar artarke, tüzel kişilerin döviz mevduatları 748 milyon dolar artış gösterdi.